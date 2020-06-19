"Севилья" в рамках 30 тура чемпионата Испании примет каталонскую "Барселону". Матч, который состоится 19 июня, можно просмотреть в Украине.

Где смотреть "Севилья" – "Барселона"

Поединок "Севилья" – "Барселона" в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 22:55, пишет 24 канал.

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Стартовый свисток центрального матча 30 тура Ла Лиги прозвучит в 23:00.

Онлайн-трансляция матча "Севилья" – "Барселона" будет доступна на Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям на этом сайте платный. Подписка только на канале "Футбол" обойдется в 109 гривен в месяц.

Также можно выбрать подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол" и Setanta Sport.

Транслировать онлайн матч "Севилья" – "Барселона" будет и Megogo. Однако и там доступ к трансляции платный.

Там можно выбрать одну из двух подписок – "Оптимальную" за 97 гривен в месяц или "Максимальную" за 197 гривен.