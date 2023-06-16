Гол с пенальти и эффектная пушка: Северная Македония шокирует Украину в первом тайме

Подопечные Сергея Реброва пропустили два гола уже в первом тайме матча отбора Евро-2024. Хозяева поля воспользовались ошибками защиты "сине-желтых".

16 июня Сергей Ребров дебютировал в официальном матче во главе сборной Украины. К сожалению, уже на 31-й минуте украинцы оказались в роли догоняющих, пишет 24 Канал.

Читайте также Молодежная сборная Украины сыграла результативный спарринг накануне Евро-2023: видео голов

Игроки сборной Украины оказались не готовы к натиску хозяев поля. На 31-й минуте встречи Николай Матвиенко сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр после просмотра VAR указал на одиннадцатиметровый. К отметке подошел Эннис Барди, уверенно реализовавший пенальти.

Видео гола Барди

Не успели подопечные Реброва прийти в себя после пропущенного гола, как получили еще один. На 39-й минуте поединка хавбек Наполи Элиф Эльмас эффектным ударом издали удвоил преимущество Северной Македонии.

Видео гола Эльмаса

Напомним, что сборная Украины еще ни одного матча не проигрывала Северной Македонии. На счету "сине-желтых" 4 победы, а еще одна игра завершилась вничью.