Гол с пенальти и эффектная пушка: Северная Македония шокирует Украину в первом тайме
Подопечные Сергея Реброва пропустили два гола уже в первом тайме матча отбора Евро-2024. Хозяева поля воспользовались ошибками защиты "сине-желтых".
16 июня Сергей Ребров дебютировал в официальном матче во главе сборной Украины. К сожалению, уже на 31-й минуте украинцы оказались в роли догоняющих, пишет 24 Канал.
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Игроки сборной Украины оказались не готовы к натиску хозяев поля. На 31-й минуте встречи Николай Матвиенко сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр после просмотра VAR указал на одиннадцатиметровый. К отметке подошел Эннис Барди, уверенно реализовавший пенальти.
Видео гола Барди
Не успели подопечные Реброва прийти в себя после пропущенного гола, как получили еще один. На 39-й минуте поединка хавбек Наполи Элиф Эльмас эффектным ударом издали удвоил преимущество Северной Македонии.
Видео гола ЭльмасаНапомним, что сборная Украины еще ни одного матча не проигрывала Северной Македонии. На счету "сине-желтых" 4 победы, а еще одна игра завершилась вничью.