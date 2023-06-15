Первый экзамен Реброва в отборе на Евро-2024: как Украина играла против Северной Македонии

Уже 16 июня сборную Украины ждет один из двух июньских футбольных экзаменов в отборе к Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Северной Македонии.

Сайт 24 Канала вспомнил историю встреч Украины против Северной Македонии на футбольном поле "Сине-желтые" в шестой раз сыграют против этого соперника из Европы.

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Плохое начало очных встреч для Украины

Первая очная встреча этих национальных команд датирована еще 11 октября 2003 года. Тогда сборные расписали нулевую мировую. Уже в следующем году наша сборная снова сыграла товарищеский матч с соперником из Северной Македонии. Вторая встреча между этими командами закончилась, к сожалению, минимальной победой македонцев 1:0.

Первая победа над македонцами

Следующая встреча между этими сборными была уже через 10 лет. Это было первое противостояние Украины и Северной Македонии не на товарищеском уровне. Команды сошли в квалификации на Евро-2016. "Сине-желтым" удалось победить в первом официальном поединке их очного противостояния. Интересно, что матч тоже закончился со счётом 1:0. Победу украинской сборной принес Сергей Сидорчук, отличившийся голом в первом тайме.

Могла Украина побеждать с более убедительным счетом, если бы на 47-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти.

Украина не дала реванша

Спустя почти год 9 октября 2015-го эти сборной снова встретились в отборе на Евро-2016. Македонцы были серьезно настроены, чтобы взять реванш за досадное поражение. Но и этот матч украинцы закончили в свою пользу. В этот раз финальный свисток зафиксировал победу "сине-желтых" под руководством Александра Фоменко 0:2.

Два гола были забиты во втором тайме. Сначала Селезнев размочил нули на табло, реализовав 11-метровый, а уже в конце встречи Кравец удвоил преимущество Украины 0:2.

Матч нереализованных пенальти

Пятая и пока крайняя встреча Украины и Северной Македонии была зафиксирована 17 июня 2021 во 2-м туре группового раунда Евро-2020. "Сине-желтые" во главе с Андреем Шевченко одержали победу над македонцами на глазах 10 тысяч фанатов – 2:1.

К 34-й минуте Ярмоленко и Яремчук сделали счет в матче 2:0 в пользу Украины. После перерыва македонцы сократили свое отставание до минимума 2:1.



Андрей Ярмоленко на Евро-2020 / Фото Getty Images

Во втором тайме команды были близки к тому, чтобы обменяться голами с 11 метров. Но ни Малиновский, ни Алиоски не смогли переиграть голкиперов. Но игра так и закончилась со счетом 2:1 в пользу Украины.

Яремчук из-за травмы не сможет снова огорчить голкипера Северной Македонии. А вот Ярмоленко это будет по силам. Капитан сборной Украины поведет команду к победе в Скопье, которая может стать для нашей сборной 4-й в истории очных встреч.

Македонцы же попытаются во второй раз в истории переиграть украинскую сборную. Может быть, сборные распишут вторую в истории противостояние мировую? Увидим.

Шестая в истории встреча Северной Македонии и Украины состоится 16 июня в 21:45 (по Киеву). Обе сборные уже стартовали в отборе на Евро-2024. Украина проиграла на выезде Англии 2:0, а македонцы обыграли Мальту 2:1.