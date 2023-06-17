"Мы выглядели Барселоной на фоне середняка": македонский футболист разнес победу Украины

Северная Македония не смогла удержать победный счет, оформившийся в первом тайме с Украиной. Соперник "сине-желтых" не согласен с победой команды Сергея Реброва.

Украинцы смогли отыграться с 2:0 и на последних минутах вырвать победу у Скопье. Сначала защитники Забарный и Конопля сделали все, чтобы сравнять счет. А уже в конце матча Цыганков запер головой классное заброс от Мудрика и принес победу Украины 2:3 над Северной Македонией

Достойно внимания Нашел нужные слова в перерыве: как Ребров прокомментировал свою дебютную победу во главе Украины

Барди: Мы положили Украину себе в карман на час

Это первые баллы нашей сборной в отборе на Евро-2024.

После поединка македонцы не скрывали своего гнева. Автор первого гола в ворота Украины Энис Барди наголову разнес итоговый результат матча. Досталось и украинской команде. По словам Барди, подопечные Реброва одержали незаслуженную победу.

Барди назвал это поражение одним из худших у него карьеры. Он сравнил свою сборную с испанским грандом Барселоной, а Украину назвал середняком.

"Я давно не чувствовал себя так плохо. Все было в наших руках, мы вели в два мяча. Скажу прямо и честно... Мы должны изменить свою ментальность. Не хватило концентрации. Просто хочется, чтобы каждый из нас серьезно подумал над своими действиями после этого матча, в первую очередь, нужно избавиться от индивидуальных ошибок, уметь признавать ошибки и работать над ними", – сказал Барди.

Мы положили Украину себе в карман на час. Мы выглядели Барселоной на фоне середняка. Во втором тайме возникли проблемы с менталитетом. Каждый должен взять на себя ответственность. Нам нужно откровенно поговорить, как двигаться дальше,

– добавил македонец.

Для Барди этот матч против Украины стал 54-м в футболке национальной сборной, в которых он забил 14 голов.

Любопытно, что не только Барди публично осудил победу Украины. Помощник главного тренера Северной Македонии Роберт Стояновский тоже придерживается мнения, что команда Реброва не наиграла победу.

Отметим, что благодаря победе Украина с 3 баллами поднялась на вторую позицию в группе "С". Столько баллов в Италии и Северной Македонии, которые идут сразу за спиной у украинской сборной. Группу с нулем замыкает Мальта. А вот единоличным лидером является Англия – максимальные 9 очков в 3 матчах отбора на Евро-2024.