Северная Македония – Нидерланды 0:3

Гол: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

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В начале матча гол, который забил Тричковски, отменили – рефери зафиксировал офсайд. На 22-й минуте тот же Тричковски получил блестящую скидку под удар и с линии штрафного мощно выстрелил – стойка спасла Нидерланды.

Через несколько минут уже голландцы не упустили свой шанс. Депай и Мален скрылись в контратаке, Мален выкатил под удар Мемфиса на одиннадцатиметровую отметку – 0:1.

Видео гола Депая

В конце первого тайма уже начались исполнения финтов Зидана в чужой штрафной от Граввенберха, но к удару это не привело.

После перерыва голландцы удвоили свое преимущество. Пандев обрезался в центре поля и голландцы вырвались в стремительную контратаку – Депай сбросил под удар Вейналдуму, который пробил практически в пустые ворота.

Видео первого гола Вейналдума

На 58-й минуте счет в матче стал разгромным. Вейналдум своевременно оказался на добивании в штрафном соперника и после удара Депая хладнокровно направил мяч в сетку.

Видео второго гола Вейналдума

На 67-й минуте Вегхорст опасно пробивал из пределов штрафного – перекладина.

Таким образом, Нидерланды победили и в третьей игре группового этапа Евро-2020 и стали абсолютными победителями группы С. Северная Македония не получила ни одного очка.

Северная Македония – Нидерланды видеообзор