Северная Македония – Нидерланды 0:3
Гол: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58
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В начале матча гол, который забил Тричковски, отменили – рефери зафиксировал офсайд. На 22-й минуте тот же Тричковски получил блестящую скидку под удар и с линии штрафного мощно выстрелил – стойка спасла Нидерланды.
Через несколько минут уже голландцы не упустили свой шанс. Депай и Мален скрылись в контратаке, Мален выкатил под удар Мемфиса на одиннадцатиметровую отметку – 0:1.
Видео гола Депая
В конце первого тайма уже начались исполнения финтов Зидана в чужой штрафной от Граввенберха, но к удару это не привело.
После перерыва голландцы удвоили свое преимущество. Пандев обрезался в центре поля и голландцы вырвались в стремительную контратаку – Депай сбросил под удар Вейналдуму, который пробил практически в пустые ворота.
Видео первого гола Вейналдума
На 58-й минуте счет в матче стал разгромным. Вейналдум своевременно оказался на добивании в штрафном соперника и после удара Депая хладнокровно направил мяч в сетку.
Видео второго гола Вейналдума
На 67-й минуте Вегхорст опасно пробивал из пределов штрафного – перекладина.
Северная Македония – Нидерланды видеообзор