Setanta уволила комментатора, который одновременно комментировал два футбольных матча в прямом эфире

Транслятор Setanta Sports решил прекратить сотрудничество с футбольным комментатором Юрием Кириченко. Причиной послужило то, что в один из дней он комментировал два матча почти одновременно.

Этот случай произошел еще 9 октября. Тогда Кириченко прокомментировал матчи параллельно двум трансляторам: поединок Бундеслиги Штутгарт – Унион для Setanta Sports и игру турецкой Суперлиги Фенербахче – Фатих Карагюмрюк для Megogo. Матч в Турции начался в 20:00, а в Германии – в 20:30.

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Но об этом случае стало известно только тогда, когда о нем рассказал журналист Виктор Вацко. И только после этого в Setanta решили на это отреагировать. И прекратили сотрудничество с Кириченко.

Они же дали и комментарий самого Кириченко об этой ситуации.

"Я работал на телеканалах Setanta Sports 5 лет. Вместе мы пережили много классных событий, матчей, финалов. Мой голос болельщики могли слышать не только во время трансляций, но и в анонсах соревнований. Здесь всегда ценили высокие стандарты качества. Эти стандарты близки и мне. Есть ли смысл рассказывать детали или обстоятельства ситуации, которая сложилась 9 октября? Теперь уж точно это не необходимо. Самое главное, что это идет вопреки высоким стандартам, о которых я сказал раньше. Поэтому в данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное", – прокомментировал ситуацию Юрий Кириченко.

В Megogo пока никак не отреагировали на данную ситуацию.