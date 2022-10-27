Цей випадок стався ще 9 жовтня. Тоді Кириченко прокоментував матчі паралельно для двох трансляторів: поєдинок Бундесліги Штутгарт – Уніон для Setanta Sports та гру турецької Суперліги Фенербахче – Фатіх Карагюмрюк для Megogo. Матч в Туреччині розпочався о 20:00, а в Німеччині – о 20:30.

Детальніше Курйозний випадок: український коментатор працював водночас на двох матчах у прямому ефірі

Але про цей випадок стало відомо лише тоді, коли про нього розповів журналіст Віктор Вацко. І лише після цього в Setanta вирішили на це відреагувати. І припинили співпрацю з Кириченком.

Вони ж дали й коментар самого Кириченка про цю ситуацію.

"Я працював на телеканалах Setanta Sports протягом 5 років. Разом ми пережили багато класних подій, матчів, фіналів. Мій голос вболівальники могли чути не лише під час трансляцій, а й в анонсах змагань. Тут завжди цінували високі стандарти якості. Ці стандарти близькі й мені. Чи є сенс розповідати деталі, чи обставини ситуації, яка склалася 9 жовтня? Тепер вже точно це не є необхідним. Найголовніше, що це йде всупереч високим стандартам, про які я сказав раніше. Тому в даній ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми маємо припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями й це, як на мене, найголовніше", – прокоментував ситуацію Юрій Кириченко.

В Megogo поки ніяк не відреагували на цю ситуацію.