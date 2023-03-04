Пусть играют на болотах: Setanta Sports не будет показывать финал ATP Dubai с участием россиян
Источник:Setanta Sports Украина
Cпортивная телевизионная компания решила не транслировать финал престижного теннисного турнира. Setanta Sports приняла патриотическую позицию
Setanta Sports не будет показывать финал ATP Dubai. Все из-за участия двух россиян в финальном поединке.
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Все для зрителей
Командой Setanta Sports было принято разумное решение. Они отказались от трансляции финального поединка ATP Dubai, поскольку там будут играть Андрей Рублев и Даниил Медведев – два российских теннисиста. Спортивная телевизионная компания обосновала свой выбор, опираясь на предпочтения зрителей и спортивные ценности.
Мы заботимся о том, чтобы наши зрители получили удовольствие от просмотра турниров и вдохновлялись настоящими ценностями спорта,
– говорится в заявлении телеканала.
Патриотический логотип телеканала/телеграмм Setanta Sports