Пусть играют на болотах: Setanta Sports не будет показывать финал ATP Dubai с участием россиян

Cпортивная телевизионная компания решила не транслировать финал престижного теннисного турнира. Setanta Sports приняла патриотическую позицию

Setanta Sports не будет показывать финал ATP Dubai. Все из-за участия двух россиян в финальном поединке.

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Все для зрителей

Командой Setanta Sports было принято разумное решение. Они отказались от трансляции финального поединка ATP Dubai, поскольку там будут играть Андрей Рублев и Даниил Медведев – два российских теннисиста. Спортивная телевизионная компания обосновала свой выбор, опираясь на предпочтения зрителей и спортивные ценности.

Мы заботимся о том, чтобы наши зрители получили удовольствие от просмотра турниров и вдохновлялись настоящими ценностями спорта,

– говорится в заявлении телеканала.

Патриотический логотип телеканала/телеграмм Setanta Sports