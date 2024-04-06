Фантастический триллер с хэппи-эндом: сестры Киченок вышли в финал турнира в США – видео

В субботу, 6 апреля, состоялся первый полуфинал турнира серии WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде. Украинки Надежда и Людмила Киченок встречались с первыми сеяными американкой Николь Мелихар и австралийкой Элен Перес.

Николь Мелихар / Элен Перес – Людмила Киченок / Надежда Киченок 1:2 (6:7, 7:6, 11:13)

Этот поединок стал настоящим украшением турнира. Он длился 2 часа 15 минут и имел невероятную драматургию, пишет 24 Канал.

Читайте также "Команда иноагентов" на Олимпиаде: глава Олимпийского комитета России набросился на теннисистов

Надежда и Людмила Киченок впервые играют вместе в паре с августа 2023 года. Это был их третий поединок на турнире и безусловно самый зрелищный – в полуфинале украинкам пришлось сыграть два тай-брейка и супертайбрейк.

В первом сете наши землячки совершили невероятный камбэк, уступая в счете 2:5. В девятом гейме сестры отыграли 4 сетбола и впоследствии одержали победу в тай-брейке (7:4).

Вторая партия прошла также в равной борьбе, где теннисистки взяли каждый гейм на своей подаче, поэтому все также решалось на тай-брейке, который на этот раз закончился в пользу американо-австралийского дуэта (7:2)

Поэтому триумфатор встречи определялся на супертайбрейке. В нем была настоящая борьба, где соперницы ни разу не смогли уйти в отрыв на более, чем 2 очка. К счастью, в решающий момент украинки смогли собраться и отыгрались с 6:8 и одержали победу со счетом 13:11.

В течение поединка сестры Киченок сделали 1 эйс при 6 двойных ошибках, реализовали 1 из 3 брейк-поинтов и выиграли 11 из 12 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Николь Мелихар / Элен Перес – Людмила Киченок / Надежда Киченок

. Украинки сыграют свой восьмой совместный финал на уровне WTA, где будут бороться за пятый титул. Это будет их первый финал турнира уровня WTA 500 на грунте.

Отметим, что в решающем матче Людмила и Надежда Киченок сыграют с победительницами противостояния Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс и Эри Хозуми / Макото Ниномией.