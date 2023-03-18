Украинские русалки завоевали вторую награду на Кубке мира по артистическому плаванию – видео

Второй день соревнований на Кубке мира по артистическому плаванию принес в копилку Украины еще одну медаль. На вторую ступень пьедестала почета поднялись сестры Алексеевы.

В канадском городе Маркеме продолжаются соревнования первого в истории Кубка мира по артистическому плаванию. Очередную награду на турнире завоевали украинские спортсмены.

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В соревнованиях технических дуэтов сестры Марина и Влада Алексеи стали вице-чемпионками. Выступление украинских русалочек судьи оценили в 231,6543 балла.

Видео выступления сестер Алексеевых

Чуть больше удалось набрать представительницам Израиля, получившим "золото" в этом виде соревнований. "Бронза" досталась японскому дуэту.

Технический дуэт

1. Шелли Бобрицкая и Ариэль Насси (Израиль) – 233,4292 балла

2. Марина Алексиева и Владислава Алексиева (Украина) – 231,6543

– 231,6543 3. Масиро Ясунага и Мое Хига (Япония) – 204.1083

, что в первый день соревнований золотые награды завоевала харьковчанка Марта Федина. Таким образом, украинка вошла в историю артистического плавания, став первой чемпионкой Кубка мира по артистическому плаванию.

Отметим, что в программе первого розыгрыша Кубка мира по артистическому плаванию запланировано четыре этапа.