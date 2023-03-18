Украинские русалки завоевали вторую награду на Кубке мира по артистическому плаванию – видео
Источник:НОК Украины
Второй день соревнований на Кубке мира по артистическому плаванию принес в копилку Украины еще одну медаль. На вторую ступень пьедестала почета поднялись сестры Алексеевы.
В канадском городе Маркеме продолжаются соревнования первого в истории Кубка мира по артистическому плаванию. Очередную награду на турнире завоевали украинские спортсмены.
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В соревнованиях технических дуэтов сестры Марина и Влада Алексеи стали вице-чемпионками. Выступление украинских русалочек судьи оценили в 231,6543 балла.
Видео выступления сестер Алексеевых
Чуть больше удалось набрать представительницам Израиля, получившим "золото" в этом виде соревнований. "Бронза" досталась японскому дуэту.
Технический дуэт
- 1. Шелли Бобрицкая и Ариэль Насси (Израиль) – 233,4292 балла
- 2. Марина Алексиева и Владислава Алексиева (Украина) – 231,6543
- 3. Масиро Ясунага и Мое Хига (Япония) – 204.1083
Отметим, что в программе первого розыгрыша Кубка мира по артистическому плаванию запланировано четыре этапа.