Мудрик заработал пенальти, но Челси не избежало поражения в матче против Серветта

Челси по итогам прошлого сезона попал в Лигу Европы, но из-за того, что Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Англии, они заняли место лондонцев в этом еврокубковом турнире. "Аристократы" оказались в квалификации Лиги конференций.

Серветт – Челси 2:1

Голы: Жереми Гийемено, 32, Кривелли, 72 – Нкунку, 14 (П).

29 августа, состоялся ответный матч квалификации Лиги конференций между Серветтом и Челси. Вингер "аристократов" Михаил Мудрик провел на поле 74 минуты и отметился полезным действием в этом противостоянии, но победу одержал швейцарский коллектив, пишет 24 канал.

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Мудрик помог Челси забить гол

Перед началом игры Челси был в роли фаворита, тем более "аристократы" выиграли первый матч со счетом 2:0. Лондонцы с первых минут игры взяли под контроль мяч и активно атаковали ворота Серветта.

Уже на 13-й минуте матча японский защитник Кейго Цунемото не успел за быстрыми ногами Мудрика и сбил его в пределах штрафной площадки. Украинец хоть и заработал пенальти, но подошел пробивать его Кристофер Нкунку, как оказалось успешно.

На 32-й минуте Гийемено забил гол в ворота Челси и сравнял счет. Первый тайм закончился ничейным результатом.

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Второй тайм снова начался под диктовку подопечных Энцо Марески. Лондонцы контролировали мяч, но это не привело к результативным действиям.

На 72-й минуте матча швейцарцы воспользовались моментом и вышли вперед в игре против Челси. Нападающий Серветта Энцо Кривелли забил гол и сократил отставание до 1 гола по сумме двух поединков.

По итогам двух противостояний с общим счетом 2:3 в пользу Челси, лондонцы побеждают и выходят в основную сетку Лиги конференций. Жеребьевка третьего по силе европейского турнира состоится 30 августа в 19:30 по киевскому времени.

В следующем матче, в рамках 3-го тура АПЛ, лондонцы дома будут принимать Кристал Пэлас. Дата и время проведения игры – 1 сентября, 15:30 по киевскому времени.