Рано радовался: мяч влетел в ворота после удара с пенальти, пока вратарь праздновал - видео

В матче квалификации Лиги конференций между Глентораном и Гзирой победитель пары определился только в серии пенальти, которая стала действительно незабываемой.

Гленторан может пожаловаться на нефарт с пенальти в матчах против Гзиры. Еще в первом матче на Мальте в Та-Кале (именно там, к слову, сборная Украины сыграет против Мальты матч отбора на Евро-2024), Оджеди-Узокве не реализовал удар с 11-метровой отметки уже на второй минуте встречи. А матч в итоге закончился вничью 2:2.

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Во втором матче в Белфасте Гленторан снова получил право на пенальти. И снова не сумел его реализовать (на этот раз Бернс). И команда была близка к вылету из турнира, когда во втором тайме пропустила гол. Спастись от поражения удалось на 90+13 минуте – свою ошибку в первом тайме сумел исправить тот же Бернс. Так что игра перешла в дополнительное время, а впоследствии и в серию пенальти.

Голкиперы обоих клубов не были сильны в том, чтобы отбивать мяч после удара с отметки. Так что футболисты реализовывали удар за ударом (даже Барнс). После того, как все 11 игроков забили свои удары (включая вратарей), команды пошли "на второй круг". Дело дошло до Доннелли. И на этот раз Кассар угадал направление удара и отбил мяч. И с радостью побежал праздновать. Вот только сделал это рано. Ибо мяч предательски после этого попрыгал в ворота и пересек линию. По правилам футбола – это реализованный удар.

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Так что игрокам и дальше пришлось пробивать пенальти. И на 14-м ударе определился победитель – Кассар на этот раз снова отбил мяч, и на этот раз тот уже не закатился в ворота.

Видео серии пенальти между Глентораном и Гзирой