Гленторан може поскаржитися не нефарт з пенальті у матчах проти Гзіри. Ще у першому матчі на Мальті у Та-Калі (саме там, до слова, збірна України зіграє проти Мальти матч відбору на Євро-2024), Оджеді-Узокве не реалізував удар з 11-метрової позначки вже на другій хвилині зустрічі. А матч в підсумку закінчився внічию 2:2.

Варте уваги Окупантам тут не раді: російського футболіста не пустили до Естонії на матч Ліги конференцій

У другому матчі в Белфасті Гленторан знову отримав право на пенальті. І знову не зумів його реалізувати (цього разу Бернс). І команди була близька до вильоту з турніру, коли в другому таймі пропустила гол. Врятуватися від поразки вдалося аж на 90+13 хвилині – свою помилку в першому таймі зумів виправити той же Бернс. Тож гра перейшла в додатковий час, а згодом і в серію пенальті.

Голкіпери обох клубів не були сильними в тому, щоб відбивати м'яч після удару з позначки. Тож футболісти реалізовували удар за ударом (навіть Барнс). Після того, як всі 11 гравців забили свої удари (включно з воротарями), команди пішли "на друге коло". Справа дійшла до Доннеллі. І цього разу Кассар вгадав напрям удару та відбив м'яч. І на радостях побіг святкувати. От тільки зробив це зарано. Бо м'яч по-зрадницьки після цього пострибав у ворота і таки перетнув лінію. За правилами футболу – це реалізований удар.

Дивіться відео курйозного пенальті у матчі Гленторан – Гзіра

Тож гравцям і далі довелося пробивати пенальті. І аж на 14-у ударі визначився переможець – Кассар цього разу знову відбив м'яч, і цього разу той вже не закотився у ворота.

Відео серії пенальті між Глентораном та Гзірою