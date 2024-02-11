Гол Малиновского не помог: Дженоа дома разгромно уступила Аталанте

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился забитым мячом в ворота бывшей команды. Тем не менее Аталанта все равно одержала более чем уверенную победу над Дженоа.

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голы: Малиновский, 51 – де Кеталаре, 22, Тен Копмейнерс, 55, Давиде Дзаппакоста, 90+10, Эль Билал Туре, 90+13

В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу Дженоа на "Стадио Луиджи Феррарис" принимала Аталанту. В составе "грифонов" вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок украинский хавбек Руслан Малиновский, пишет 24 Канал.

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Малиновский забил третий гол за Дженоа

Для Малиновского этот поединок был незаурядным, поскольку он играл против своей бывшей команды. Цвета клуба из Бергамо Руслан защищал в 2019-2023 годах.

На 51-й минуте встречи Малиновский, после перепасовки с Миланом Баделем, отметился голом благодаря пушечному удару из-за пределов штрафной площадки, сравняв счет в матче. Впрочем, это не помогло хозяевам зацепиться за очки.

Голы де Кеталаре, Тена Копмейнерса, Давиде Дзаппакосты и Эль Билала Туре принесли Аталанте разгромную победу. Благодаря этой победе подопечные Джан Пьеро Гасперини сохранили за собой четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, а также трехочковый гандикап над ближайшим преследователем – Болонией.

Дженоа занимает 12-е место, имея в активе 29 очков. Для Малиновского этот мяч стал третьим в 21-й игре за клуб из Генуи.