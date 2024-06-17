Конец европейской карьеры: звездный Серхио Рамос покинул Севилью

Испанская Севилья объявила об уходе Серхио Рамоса. 38-летний защитник покинул клуб на правах свободного агента.

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос, который прошлый сезон провел в Севилье, покинул клуб. 38-летний защитник получил статус свободного агента.

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Серхио Рамос покинул Севилью

Андалусский клуб официально сообщил, что Серхио Рамос решил не продлевать контракт, поэтому он продолжит карьеру в другой команде.

Вероятно, следующим местом продолжения карьеры Рамоса станет Саудовская Аравия или МЛС, переход куда 38-летний испанец рассматривал прошлым летом. Среди других вариантов – чемпионат Японии и Турции.

Кто такой Серхио Рамос