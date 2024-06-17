Конец европейской карьеры: звездный Серхио Рамос покинул Севилью
17 июня 2024, 17:03Читати новину українською
Источник:ФК Севилья
Испанская Севилья объявила об уходе Серхио Рамоса. 38-летний защитник покинул клуб на правах свободного агента.
Легендарный испанский футболист Серхио Рамос, который прошлый сезон провел в Севилье, покинул клуб. 38-летний защитник получил статус свободного агента.
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Серхио Рамос покинул Севилью
Андалусский клуб официально сообщил, что Серхио Рамос решил не продлевать контракт, поэтому он продолжит карьеру в другой команде.
Вероятно, следующим местом продолжения карьеры Рамоса станет Саудовская Аравия или МЛС, переход куда 38-летний испанец рассматривал прошлым летом. Среди других вариантов – чемпионат Японии и Турции.
Кто такой Серхио Рамос
- Серхио Рамос – легенда испанского и мирового футбола. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского Реала
- Провел 180 матчей за национальную сборную Испании, в составе которой выиграл Евро-2008, чемпионат мира 2010 и Евро-2012.
- Прошлым летом покинул французский ПСЖ и вернулся в родную Севилью. В сезоне-2023/24 защитник провел 37 матчей за свой клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
- За свою карьеру сыграл в 816 поединках, в которых 117 раз отметился голом и записал на свой счет 42 ассиста. Кроме Севильи, он также играл за Реал Мадрид и ПСЖ.