Серхио Рамос не сыграет на Евро-2020: Испания объявила заявку на турнир

Сборная Испании назвала имена 24 игроков, которые будут готовиться к Евро-2020. Среди них – ни одного игрока мадридского Реала.

Тренерский штаб сборной Испании решил оставить вне заявки Серхио Рамоса и Дани Карвахаля. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил это тем, что оба игрока были травмированы и не восстановили свои кондиции до начала Евро-2020.

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При этом в списке сборной Испании только 24 игрока. Хотя УЕФА позволил на Евро-2020 расширить заявку команды с 23 футболистов до 26. Однако Энрике заявил, что не хотел перенасыщать состав игроками, чтобы те, которые есть в заявке, почувствовали свою важность для команды. И то, что они могут помочь.

Заявка сборной Испании на Евро-2020

Вратари: Де Хеа, Роберт Санчес, Унаи Симон;

Защитники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта;

Полузащитники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Сарабия;

Нападающие: Дани Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.