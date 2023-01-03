Испытательный термин: ПСЖ не определилось с судьбой своего звездного ветерана
Источник:AS
Дальнейшая судьба Серхио Рамоса в ПСЖ еще не определена. Испанский защитник должен лучше себя проявить в предстоящих матчах столичной команды.
Неуверенность руководства ПСЖ породила нелучшая игра Рамоса в матче против Ланса, где парижане уступили сопернику со счетом 3:1. Боссы ПСЖ дают испанскому защитнику еще шанс.
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Судьба Серхио
Столичный клуб должен был продлить по Рамосу контракт, соглашение с которым истекает летом 2023-го. Но теперь руководство ПСЖ не уверено в своих намерениях. В команде опасаются по поводу стабильности Серхио. То есть сможет ли он еще в своем возрасте всегда играть на высоком уровне.
Тестом для Рамоса станут матчи против мюнхенской Баварии в 1/8 финала Лиги Чемпионов. После двухматчевой дуэли боссы ПСЖ и определят судьбу возрастного игрока. Ходят слухи, что у Рамоса уже есть определенные предложения по продолжению карьеры. Он, как и его бывший коллега по Реалу Криштиану Роналду, имеет шанс взять тайм-аут у Аль-Наср. Но Рамос нацелен проявить себя как можно лучше в предстоящих матчах ПСЖ.
Рамос в Париже
- Серхио перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Реал Мадрида летом 2021 года.
- В первом сезоне Рамос провел за "парижан" только 13 матчей из-за частых травм.
- Второй сезон для Серхио кажется гораздо более успешным. Он уже успел провести за ПСЖ 22 матча, но это не помогло ему уехать на ЧМ-2022 со сборной Испании.
- В общей сложности Рамос провел за ПСЖ 35 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.
- Трансфермаркт оценивает игрока в 6 миллионов евро.