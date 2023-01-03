Испытательный термин: ПСЖ не определилось с судьбой своего звездного ветерана

Дальнейшая судьба Серхио Рамоса в ПСЖ еще не определена. Испанский защитник должен лучше себя проявить в предстоящих матчах столичной команды.

Неуверенность руководства ПСЖ породила нелучшая игра Рамоса в матче против Ланса, где парижане уступили сопернику со счетом 3:1. Боссы ПСЖ дают испанскому защитнику еще шанс.

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Судьба Серхио

Столичный клуб должен был продлить по Рамосу контракт, соглашение с которым истекает летом 2023-го. Но теперь руководство ПСЖ не уверено в своих намерениях. В команде опасаются по поводу стабильности Серхио. То есть сможет ли он еще в своем возрасте всегда играть на высоком уровне.

Тестом для Рамоса станут матчи против мюнхенской Баварии в 1/8 финала Лиги Чемпионов. После двухматчевой дуэли боссы ПСЖ и определят судьбу возрастного игрока. Ходят слухи, что у Рамоса уже есть определенные предложения по продолжению карьеры. Он, как и его бывший коллега по Реалу Криштиану Роналду, имеет шанс взять тайм-аут у Аль-Наср. Но Рамос нацелен проявить себя как можно лучше в предстоящих матчах ПСЖ.

Рамос в Париже