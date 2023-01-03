Невпевненість керівництва ПСЖ породила ненайкраща гра Рамоса у матчі проти Ланса, де парижани поступились супернику з рахунком 3:1. Боси ПСЖ дають іспанському захиснику ще шанс.
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Доля Серхіо
Столичний клуб повинен був продовжити за Рамосом контракт, угода з яким закінчується влітку 2023-го. Та тепер керівництво ПСЖ не впевнене у своїх намірах. В команді побоюються щодо стабільності Серхіо. Себто, чи зможе він ще у своєму віці завжди грати на високому рівні.
Тестом для Рамоса стануть матчі проти мюнхенської Баварії в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Після двоматчевої дуелі боси ПСЖ і визначать долю вікового гравця. Ходять чутки, що Рамос уже має певні пропозиції щодо продовження кар'єри. Він, як і його колишній колега по Реалу Кріштіану Роналду, має шанс взяти тайм-аут у Аль-Наср. Та Рамос націлений проявити себе якнайкраще у майбутніх матчах ПСЖ.
Рамос у Парижі
- Серхіо перейшов у ПСЖ на правах вільного агента з Реал Мадриду влітку 2021-го.
- У першому сезоні Рамос провів за "парижан" тільки 13 матчів через часті травми.
- Другий сезон для Серхіо видається значно успішнішим. Він вже встиг провести за ПСЖ 22 матчі, але це не допомогло йому поїхати на ЧС-2022 зі збірною Іспанії.
- Загалом Рамос провів за ПСЖ 35 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист.
- Трансфермаркт оцінює гравця в 6 мільйонів євро.