Невпевненість керівництва ПСЖ породила ненайкраща гра Рамоса у матчі проти Ланса, де парижани поступились супернику з рахунком 3:1. Боси ПСЖ дають іспанському захиснику ще шанс.

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Доля Серхіо

Столичний клуб повинен був продовжити за Рамосом контракт, угода з яким закінчується влітку 2023-го. Та тепер керівництво ПСЖ не впевнене у своїх намірах. В команді побоюються щодо стабільності Серхіо. Себто, чи зможе він ще у своєму віці завжди грати на високому рівні.

Тестом для Рамоса стануть матчі проти мюнхенської Баварії в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Після двоматчевої дуелі боси ПСЖ і визначать долю вікового гравця. Ходять чутки, що Рамос уже має певні пропозиції щодо продовження кар'єри. Він, як і його колишній колега по Реалу Кріштіану Роналду, має шанс взяти тайм-аут у Аль-Наср. Та Рамос націлений проявити себе якнайкраще у майбутніх матчах ПСЖ.

Рамос у Парижі