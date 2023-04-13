Требуется 28 секунд, чтобы забить гол: Цыганков может получить серьезного конкурента из Реала
Источник:Relevo
Серхио Аррибас может стать игроком Жироны. Испанский вингер хорошо себя зарекомендовал в основном составе "сливочных".
Каталонский коллектив заинтересован в подписании 21-летнего Серхио Аррибаса. Талантливый футболист может составить конкуренцию Виктору Цыганкову.
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Веет хорошим будущим
Главный тренер Жироны Мичел и спортивный директор клуба желают оформить трансфер Серхио Аррибаса. Каталонский клуб настроен воспользоваться успешным опытом сотрудничества с Реалом и оформить переход игрока, для которого пока нет места в команде Карло Анчелотти. Однако Жирони талантливый футболист может принести пользу. Представители каталонского коллектива уже посещали несколько матчей с участием Аррибаса.
Серхио выступает как на позиции вингера, так и на позиции центрального атакующего хавбека. Таким образом, перспективный Аррибас смело может стать конкурентом звездного Виктора Цыганкова за место в стартовом составе Жироны.
Однако стоит учесть, что Серхио – универсальный игрок, поэтому он может стать даже заменой для арендованного из Нью-Йорк Сити Тати Кастельяноса, в его дела в Жироне сейчас идут не лучшим образом. Аргентинец попал под волну критики от фанатов Жироны после матча с Барселоной, из-за чего плакал в раздевалке, а также удалил свои социальные сети.
Выступления испанского таланта
- Серхио защищает цвета молодежной команды "сливочных", которую возглавляет Рауль, чья команда претендует на выход в Сегунду.
- Аррибас достаточно солидно выглядит в состоянии дублеров "королевского" клуба, поскольку в 29 матчах он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.
- Относительно основной команды Реала Серхио понадобилось всего 28 секунд, чтобы отличиться. Аррибас вышел на замену в рамках клубного чемпионата мира, где и забил свой дебютный гол в ворота египетского Аль-Ахли в рамках полуфинала соревнований.