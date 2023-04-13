Требуется 28 секунд, чтобы забить гол: Цыганков может получить серьезного конкурента из Реала

Серхио Аррибас может стать игроком Жироны. Испанский вингер хорошо себя зарекомендовал в основном составе "сливочных".

Каталонский коллектив заинтересован в подписании 21-летнего Серхио Аррибаса. Талантливый футболист может составить конкуренцию Виктору Цыганкову.

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Веет хорошим будущим

Главный тренер Жироны Мичел и спортивный директор клуба желают оформить трансфер Серхио Аррибаса. Каталонский клуб настроен воспользоваться успешным опытом сотрудничества с Реалом и оформить переход игрока, для которого пока нет места в команде Карло Анчелотти. Однако Жирони талантливый футболист может принести пользу. Представители каталонского коллектива уже посещали несколько матчей с участием Аррибаса.

Серхио выступает как на позиции вингера, так и на позиции центрального атакующего хавбека. Таким образом, перспективный Аррибас смело может стать конкурентом звездного Виктора Цыганкова за место в стартовом составе Жироны.

Однако стоит учесть, что Серхио – универсальный игрок, поэтому он может стать даже заменой для арендованного из Нью-Йорк Сити Тати Кастельяноса, в его дела в Жироне сейчас идут не лучшим образом. Аргентинец попал под волну критики от фанатов Жироны после матча с Барселоной, из-за чего плакал в раздевалке, а также удалил свои социальные сети.

Выступления испанского таланта