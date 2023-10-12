Не сможет пожать ему руку: Сидорчук рассказал, как сосуществует у Вестерло вместе с россиянином

Украинский футболист играет в Бельгии бок о бок с представителем страны агрессора. Опорник вскрыл определенные нюансы.

Сергей Сидорчук вынужден делить место в раздевалке Вестерло с россиянином Романо Нойштедером. Украинец объяснил, как, учитывая такой фактор, согласился перейти в Бельгию.

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Бельгийская авантюра

Перед тем, как бывший капитан Динамо подписывал контракт с Вестерло, он отметил, что разговаривал с генеральным директором клуба. Сидорчук сразу подчеркнул, что его пребывание в одной команде с россиянином будет для Сергея очень большой проблемой.

Представитель аутсайдера бельгийского чемпионата ответил, что Сидорчуку следует самостоятельно пообщаться с Нойштедером. Сергей отметил, что он все-таки решил подписать контракт. Приехав на базу первым, кто встретил бывшего капитана Динамо, был именно россиянин. Сидорчук, в свою очередь, сразу сказал спортсмену из страны-агрессора, что не сможет пожать ему руку, поскольку Сергей не знает его позиции. Но вот украинец подчеркнул, что он ему все разъяснил.

Роман не поддерживает то, что Россия делает в Украине, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он этого не поддерживает, и на этом точка. У него очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. Что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить о человеке. Но то, что он сказал, мне показалось нормальной позицией,

– сказал Сидорчук.

Сидорчук в Вестерло

Сергей перебрался в бельгийский коллектив за 500 тысяч евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Украинец выбрал себе в новой команде пятнадцатый номер на спине.

Сидорчук успел провести за свой новый клуб четыре поединка, однако еще результативными действиями опорник не отмечался. Вестерло за время пребывания Сергея выиграл всего одну игру, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Сидорчук также отмечал, что его трансфер в Бельгию – шанс перерасти в лучшую форму.

Роман Нойштедер родился в Днепре, когда отец играл за местный клуб. До 2016 года футболист был гражданином Германии, но затем взял российский паспорт, чтобы сыграть за проходившую в России страну-агрессора на ЧМ-2018, однако не попал в финальную заявку команды, что очень разочаровало игрока.