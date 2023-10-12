Не сможет пожать ему руку: Сидорчук рассказал, как сосуществует у Вестерло вместе с россиянином
Источник:Сборная
Украинский футболист играет в Бельгии бок о бок с представителем страны агрессора. Опорник вскрыл определенные нюансы.
Сергей Сидорчук вынужден делить место в раздевалке Вестерло с россиянином Романо Нойштедером. Украинец объяснил, как, учитывая такой фактор, согласился перейти в Бельгию.
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Бельгийская авантюра
Перед тем, как бывший капитан Динамо подписывал контракт с Вестерло, он отметил, что разговаривал с генеральным директором клуба. Сидорчук сразу подчеркнул, что его пребывание в одной команде с россиянином будет для Сергея очень большой проблемой.
Представитель аутсайдера бельгийского чемпионата ответил, что Сидорчуку следует самостоятельно пообщаться с Нойштедером. Сергей отметил, что он все-таки решил подписать контракт. Приехав на базу первым, кто встретил бывшего капитана Динамо, был именно россиянин. Сидорчук, в свою очередь, сразу сказал спортсмену из страны-агрессора, что не сможет пожать ему руку, поскольку Сергей не знает его позиции. Но вот украинец подчеркнул, что он ему все разъяснил.
Роман не поддерживает то, что Россия делает в Украине, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он этого не поддерживает, и на этом точка. У него очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. Что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить о человеке. Но то, что он сказал, мне показалось нормальной позицией,
– сказал Сидорчук.
Сидорчук в Вестерло
- Сергей перебрался в бельгийский коллектив за 500 тысяч евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
- Украинец выбрал себе в новой команде пятнадцатый номер на спине.
- Сидорчук успел провести за свой новый клуб четыре поединка, однако еще результативными действиями опорник не отмечался. Вестерло за время пребывания Сергея выиграл всего одну игру, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.
- Сидорчук также отмечал, что его трансфер в Бельгию – шанс перерасти в лучшую форму.