Ребров с ироничной улыбкой рассказал, уйдет ли в отставку после провала Украины в Лиге наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу сыграла матч 2-го тура Лиги наций-2024/2025. "Сине-желтые" потерпели второе поражение подряд за три дня.

На этот раз украинская сборная уступила Чехии со счетом 3:2. В составе сине-желтой команды забивали динамовец Владислав Ванат и "горняк" Георгий Судаков, который вышел с замены.

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Ответ Реброва об отставке

Украина с двух поражений стартовала в Лиге наций. Напомним, что 7 сентября подопечные Сергея Реброва проиграли сборной Албании 1:2.

После матча в Праге среди болельщиков заговорили о возможной отставке главного тренера сборной Украины. На послематчевой пресс-конференции журналист издания "Трибуна" задал прямой вопрос Реброву об отставке.

Сергей Станиславович с ироничной улыбкой ответил представителю СМИ.

В отставку не ухожу. Пока что не ухожу. Подождите немного,

– ответил Ребров.

Видео пресс-конференции после матча Чехия – Украина (об отставке Реброва с 12:38)

Украина – единственная сборная в квартете, которая в стартовых двух турах не набрала ни одного балла. Лидерство в группе захватила Грузия, которая набрала максимальные 6 очков. По 3 пункта в Албании и Чехии, которые занимают 2-е и 3-е места.

Следующие поединки в Лиге наций "сине-желтые" проведут в октябре 2024 года. 11 октября украинцы встретятся с лидерами группы грузинами, а 14 октября – против чехов.