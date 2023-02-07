Ребров перечислил 100 тысяч гривен на фонд, поддерживающий семьи погибших футбольных фанатов

Хотя Сергей Ребров живет и работает в ОАЭ, но не забывает родную страну. С 24 февраля украинский наставник Аль-Айна передал немало внедорожников и жертвовал не одним десятком тысяч гривен.

Бывший наставник киевского Динамо, которого активно сватают на тренерский мостик сборной Украины, в очередной раз отличился хорошим делом. Сергей Ребров задал на счет благотворительного фонда "Трибуна Героев" 100 тысяч гривен.

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Настоящий патриот Украины

Кормчий Аль-Айна продолжает поддерживать семьи павших на фронте футбольных болельщиков, которых немало пошло защищать Украину еще после начала войны на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольцев из ультрасов украинских клубов стало на передовой еще больше.

Также Ребров пообещал систематически поддерживать финансово благотворительный фонд.

Мы благодарны Сергею Станиславовичу за то, что даже находясь вдали от дома, он занимается проблемами футбольной семьи и стал одним из украинских тренеров, кто пришел на помощь и поддержал нашу инициативу. Фанатские сектора всегда увлекались игрой Сергея Реброва – игрока и уважали его тренерское дарование. Важно, что в час тяжелых испытаний такие люди остаются рядом,

– говорится на сайте фонда.

Еще в начале полномасштабного вторжения Руслан Малиновский рассказал, что именно Ребров был инициатором создания фонда, куда играющие за рубежом украинские футболисты смогут присылать пожертвования на нужды родной страны.

Также Сергей Станиславович передал уже далеко не один автомобиль, который помогает ребятам на передовом.