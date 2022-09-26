Сергей Ребров передал уже 5-й автомобиль для украинских военных на передовую

Украинский тренер Сергей Ребров продолжает поддерживать украинских военных. Именно при его помощи на фронт передаются автомобили для защитников.

Очередной автомобиль от Сергея Реброва получили военные из добровольческого подразделения "Хартия" батальона территориальной обороны. Они воюют в Харьковской области с российскими захватчиками.

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Информацию о передаче авто подтвердил теннисист Сергей Стаховский, кум Сергея Реброва.

"Когда у тебя есть друзья, которые разделяют общее желание помочь храбрым мужчинам Украины сделать нашу страну свободной от орков", – написал Сергей Стаховский.



Сергей Стаховский рядом с автомобилем для военных от Сергея Реброва / Фото Сергея Стаховского

Следует отметить, что на автомобиле нанесены инициалы Сергея Реброва и #11, под которым он выступал в Динамо и сборной Украины.

Это не первый автомобиль, который от Сергея Реброва получают военные из "Хартии". Они уже записывали видео со словами благодарности за такую поддержку.