На все воля Божья, – Ребров лаконично ответил о своем будущем в Аль-Айне: видео

СМИ активно сватают Сергея Реброва к рулю сборной Украины. Украинский наставник кратко ответил о своем будущем в Аль-Айне.

Журналист спросил Сергея Ребров после поединка против Аль-Шарджа, продлит ли тот контракт с клубом ОАЭ. На что украинец очень лаконично ответил и ушел из флешзоны.

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Лаконичный ответ украинца

Inshallah,

– ответил Ребров.

В переводе на украинский такой ответ означает "На все воля Божья". Очень загадочный ответ от Сергея Станиславовича. Ведь журналист задал вопрос на английском языке.

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Аль-Айн в этом матче уверенно обыграл Аль-Шарджа 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе хозяев, отыграл 73 минуты, но не отличился результативными действиями.

Подопечные Реброва идут на втором месте в Про-лиге ОАЭ, имея в своем активе 47 баллов. До лидера Шабаб Аль-Ахли отставание всего в 3 очка, а это расстояние одной победы.

У украинского наставника контракт с Аль-Айном до конца текущего сезона-2022/2023. УАФ надеется, что после этого Сергей Ребров примет сборную Украины, украинские журналисты и блоггеры уже называют сроки прихода тренера в мост национальной команды.

Наставник может остаться у клубов ОАЭ. Местный журналист заявил, что Ребров может остаться, чтобы помочь команде хорошо выступить в азиатской Лиге чемпионов.

К слову. Во главе Аль-Айна Ребров провел уже 63 матча, в которых его команда выиграла 40 поединков при 7 поражениях. Еще 16 встреч заканчивались мировыми. Украинец возглавляет Аль-Айн с июня 2021 года.