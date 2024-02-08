"Будет тяжелая борьба": Ребров – о соперниках сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины по футболу будет играть в Лиге наций в одной группе с командами Чехии, Албании и Грузии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки.

Главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025. Наша национальная команда будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией.

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"На самом деле я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше – Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет тяжелая борьба в нашей группе", – сказал Ребров.

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона В, уступив лидерство команде Шотландии. "Сине-желтые" опередили сборные Ирландии и Армении.