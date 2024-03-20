"Напомню Милошевичу о войне": Ребров – о скандальном заявлении тренера Боснии и Герцеговины

Недавно тренер боснийцев отметился провокационными заявлениями по подготовке сборной Украины в условиях войны. Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообещал провести воспитательную беседу с зарубежным коллегой.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины. В частности, рулевой “сине-желтых” высказался о недавних провокационных заявлениях Саво Милошевича.

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Ребров ответил на вопрос о провокационных заявлениях Милошевича

"Я хорошо знаю Саво Милошевича со времен, когда мы вместе играли. Замечательный и честный человек. Но я не знаю его как тренера. Он провел всего 4 матча во главе сборной, постоянно меняя игроков и даже структуру. К этой команде очень тяжело подготовиться. До и после игры пожелаю Саво всего наилучшего, но мы приехали сюда не дружить.

Я не видел слов Саво, где он поддерживает российских футболистов, но если он такое говорил, то я напомню ему, что у нас идет война, что ситуация такая. Я считаю, что самое важное сейчас подготовить к игре, а не разговаривать об этом", - сказал Ребров.

Матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на Евро-2024.