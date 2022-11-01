Ротация сборной Украины: Сергей Ребров уже зимой может возглавить главную команду

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров – вероятный кандидат на должность главного тренера сборной Украины. В ОАЭ ходят слухи о возможной отставке украинского коуча из его текущего клуба из-за неудовлетворительных результатов.

Ребров может покинуть азиатский клуб до истечения своего контракта, действующего до лета 2023 года. Приступить к работе в сборной Украины он может уже 1 января 2023 года.

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Контракт последнего тренера главной команды Александра Петракова закончился после матча против Шотландии (0:0). Перед поединком Петраков сказал о продолжении сотрудничества: "Переговоров никаких нет, эти вопросы к президенту УАФ". Под его руководством сборная Украины не смогла пробиться на Чемпионат Мира в Катаре и подняться в элитный дивизион А в Лиге Наций.

Также не исключен вариант, что временно тренером "желто-синих" может стать Висенте Гомес, являющийся одним из тренеров Аль-Айна, до тех пор, пока у Реброва не истечет контракт с клубом из ОАЭ.