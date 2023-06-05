Ингулец попрощался с главным тренером перед переходными матчами по УПЛ
Источник:официальный сайт Ингульца
Закончились два круга сезона-2022/2023 в УПЛ. Командами осталось сыграть только стыковые матчи за вылет в Первую лигу Украины, в которых сыграет Ингулец.
Ингулец набрал 31 балл в 30 турах УПЛ и занял 14 место, которое вывело команду в стыковые матчи. Перед этими решающими поединками в борьбе за УПЛ произошли изменения на тренерском мостике Ингульца.
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Очередная тренерская отставка в Ингульке
4 июня клуб из Петрова официально объявил о прощании с уже бывшим главным тренером Сергеем Ковальцем. Ингулец поблагодарил наставника за работу, вспомнив победу команды под его руководством. Особенно в клубе выделили победу над киевским Динамо, которое было 4 марта 2023 года (0:2).
К переходным матчам Ингулец будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владислав Лупашко. В стыковых поединках по УПЛ клубе с Петровым сыграет против черкасского ЛНЗ.
Напомним, что в переходных встречах также сыграет 13-й ровенский Верес, который будет противостоять запорожскому Металлургу, заняв 4-е место Первой лиги Украины.
Напрямую в классе понизились харьковский Металлист и ФК Львов, вообще исчезнет с футбольной карты страны. В УПЛ в следующем сезоне-2023/2024 сыграют Оболонь и Полесье.
Как Ковалец работал в клубе одиозного Поворознюка
- 1 января 2023 Ковалец стал главным тренером Ингульца. Стартовал в клубе с двух побед подряд - над Динамо (0:2) и Металлистом (2:1).
- Во главе команды провел 16 матчей, в которых клуб из Петрового одержал 5 побед, расписал 3 мира и потерпел 8 поражений. Разница забитых и пропущенных – 10:16.
- В последнем своем матче во главе Ингульца потерпел поражение от Вереса 1:0.