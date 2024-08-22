Чемпион мира и предатель Украины попал под обстрел в Харьковской области

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин приехал поддержать оккупантов на Харьковском направлении. Во время визита он попал под атаку дронов.

С началом полномасштабного вторжения, бывший гражданин Украины Сергей Карякин поддержал войну в нашем государстве и неоднократно демонстрировал символику оккупантов. За это он получил шестимесячную квалификацию от ФИДЕ, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Предатель Украины пожаловался на атаку дронов

Во время визита к российским военным на Харьковском направлении, Карякин сообщил, что попал под атаку украинских дронов. В частности он пожаловался на выбитое стекло автомобиля и полученную контузию.

Впервые посетил Харьковское направление! Здесь, конечно, своя специфика и очень высокая концентрация fpv-дронов. По дороге к пункту назначения наши машины попали под атаку "птичек", но благодаря мастерству и удаче водителей нашей команде удалось отделаться лишь легкой контузией и выбитым стеклом! Было опасно и громко, но все закончилось хорошо и мы выполнили свою задачу по поддержке наших бойцов на линии боевого соприкосновения,

– заявил Карякин.

Справка. Сергей Карякин в 2009 году отказался от украинского гражданства в пользу российского. В 2022 году предатель получил государственную награду России.

Отметим, что недавно появилась информация, что шахматист может стать сенатором от Крыма в Совете Федерации России.