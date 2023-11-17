Получил пять пулевых ранений: кто споет гимн Украины перед матчем против Италии

Украинский оперный певец Сергей Иванчук исполнит гимн Украины перед матчем нашей футбольной сборной против Италии в отборе на Евро-2024. Эта игра состоится 20 ноября в Германии.

Матч между сборными Украины и Италии будет решающим в отборе Евро-2024. В случае победы наша команда напрямую выйдет на чемпионат Европы 2024 года.

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Матч Украина – Италия решили провести в немецком городе Леверкузен. Эта игра состоится 20 ноября и начнется в 21:45.

Перед началом матча на стадионе будет исполнен гимн Украины. В этот раз такую честь поручили Сергею Иванчуку.

Сергей Иванчук по профессии оперный певец и музыкант. Человек играл на бандуре, гитаре и фортепиано, учился в Италии и планировал подписать там контракт. Но сначала помешал карантин. А потом – полномасштабное вторжение России в Украину. Он решил вернуться в Украину, доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий в Харьковской и Сумской областях.

10 марта волонтер попал под обстрел российской диверсионно-разведывательной группы в Харькове. В то время он вывозил людей из города. В общей сложности в его автомобиле после обстрела насчитали 30 пулевых отверстий, но никто из пассажиров не пострадал. Только Сергей Иванчук. Он получил пять пулевых ранений – в печень, ноги, пальцы руки и легкие. Мизинец на левой руке был оторван. Тогда ему спасли жизнь медики, которых он вывозил. В реанимационном отделении больницы в Харькове он пробыл 16 дней.

В 2022 году Сергей Иванчук попал в рейтинг Forbes "30 до 30: лица будущего".

Сейчас Сергей находится на лечении и реабилитации в Германии, где регулярно проводит благотворительные мероприятия и концерты, на которых собрал более 2 миллионов евро для помощи Украине.

После матча на его странице в инстаграм будет проводиться благотворительный аукцион, где будут разыгрываться футболки и мячи с автографами нашей сборной.