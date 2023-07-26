Не входит в планы Луческу: Динамо отправило чемпиона мира в Польшу

Сергей Булеца решил продолжить карьеру в соседнем государстве. Последние два сезона Вингер был одним из лидеров луганской Зари.

В этом году Динамо активно работает на трансферном рынке. "Бело-синие" подписали Андрея Ярмоленко, а также вернули из аренд Владимира Бражко и Сергея Булецу.

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Впрочем, похоже, что для вингера нет места в Динамо. Официальный сайт клуба объявил о том, что в следующем сезоне Булеца будет выступать в Польше за местный Заглембе.

Клуб из Люблина арендовал 24-летнего игрока на год. Также у поляков будет опция выкупа Булецов. Отметим, что в прошлом сезоне Заглембе финишировал девятым в чемпионате.

Напомним, что Сергей является воспитанником Динамо, но за взрослую команду киевлян так и не играл. Булецу отдавали в аренду в Днепр-1 и Зари. Именно в составе луганцев вингер провел два последних сезона, забив 9 голов в 54 матчах.

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Самым громким успехом Сергея является победа на чемпионате мира U-20 в 2019 году. На том турнире Булеца отличился тремя голами, в том числе победным в ворота Италии в полуфинале. За национальную сборную Украины футболист отыграл три матча.