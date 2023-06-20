Собирают всех "отличников": к Динамо присоединились два лидера призера чемпионата Украины

Киевский коллектив усиливается в канун нового сезона. "Бело-синим" нужно реабилитироваться после неудачной кампании.

Владимир Бражко и Сергей Булец присоединились к Динамо. Футболисты отбыли свой период в ссылке.

Достойно внимания Привередливая цаца никак не наиграется: игрок Динамо попал на допрос после матча отбора в Евро

Пора собраться с мыслями

"Бело-синие" пытаются собраться весь свой цвет по всему миру. Динамо решило усилить состав своими футболистами, которые провели сезон на правах аренды в луганской Заре, занявшей "бронзовую" строчку Украинской Премьер-лиги. Сергей Булеца и Владимир Бражко были одними из ключевых футболистов состава Патрика Ван Лаувена, поэтому для "бело-черных" это серьезная потеря, а для киевлян хорошее усиление.

Владимир Бражко стал едва ли не самым большим открытием в прошлом сезоне украинской элиты. 21-летний футболист отыграл 29 матчей за луганский коллектив, забил 7 голов и сделал 1 ассист. Бражко играет на позиции опорного полузащитника, поэтому он может стать заменой капитану киевлян Сергею Сидорчуку или сформировать с ним крепкий центр. Сам главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отмечал, что Владимир – будущее "сине-желтых".

Сергей Булеца в свою очередь в текущем сезоне провел 28 матчей, из которых все в стартовом составе. К тому же, футболист забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач. Булец смело может отыграть как на позиции атакующего центрального полузащитника, так и на фланге нападения, поэтому Сергей может стать невероятным усилением не только в плане игры, но и в вариативности для тренеров столичного клуба.

Напомним, что Динамо заняло 4-е место в прошлом сезоне УПЛ, что позволяет киевлянам впервые в своей истории попытаться квалифицироваться к третьему по рангу клубному турниру Лиги конференций. "Бело-синие" начнут свой путь в третьем отборочном этапе.