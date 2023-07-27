Угроза национальной безопасности: против Бубки планируют ввести санкции из-за сотрудничества с Россией

Известный в прошлом спортсмен и бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка может попасть под санкции украинских властей. Все из-за сотрудничества его компаний с российскими оккупантами.

Причиной стало расследование журналистов о том, что Сергей Бубка и его брат Василий имеют на оккупированных территориях предприятия, активно сотрудничающие с российскими захватчиками. Среди прочего они продавали горючее оккупационным властям, а саму фирму перерегистрировали по российским законам.

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Сам Бубка лично никак не прокомментировал эту всю историю. Вместо него это сделал нынешний президент НОК, а по совместительству и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он заявил, что общался с Бубкой, и тот планирует подать в суд.

Народный депутат Жан Белнюк подал депутатские запросы в правоохранительные органы, в том числе в Бюро экономической безопасности. И получил ответ.

"В ходе отработки сведений, приведенных в вышеупомянутом журналистском расследовании, установлено, что субъекты хозяйствования, которые подконтрольны Бубке Сергею Назаровичу и Бубке Василию Назаровичу, могут создавать угрозы национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействовать террористической деятельности страны-агрессора", – говорится в ответе на запрос.

И БЭБ не исключают того, что против Сергея Бубки могут быть введены санкции.

"С учетом приведенного, в настоящее время в БЭБ рассматривается вопрос о возможностях внесения предложений Кабинету Министров Украины о применении санкций к вышеприведенным юридическим и физическим лицам, в первую очередь в виде ограничения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств", – говорится в ответе БЭБ.