Беглец из Украины продолжает работу в МОК

Недавно состоялась 142-я сессия Международного олимпийского комитета на которой были переизбраны 15 действующих членов. Среди них также есть действующий председатель МОК Томас Бах.

Экс-главу Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку продолжает работать в МОК. Новый срок членства в олимпийском комитете – 8 лет.

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Сергей Бубка и его история

Первый раз Бубка начал работать в МОК еще в 2008 году, это уже третий срок украинского чиновника.

В 2023 году, в начале июля, стало известно, что в мае того же года компания "Монблан", которой владеет семья Бубки согласовала определенное количество договоров с так называемой республикой "днр". Сумма сделки составляет примерно 800 тысяч рублей, а контракт был подписан по законам враждебной страны.

Служба безопасности Украины по этому поводу открыла уголовное производство. Сергей Бубка в ответ словам нынешнего главы НОК Украины заявил, что будет готовить судебный иск о защите чести. Экс-глава НОК сообщил, что непричастен к бизнесу с оккупантами.

Недавно в одном из интервью легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась, что уважает Бубку как спортсмена, но как человека его не существует.

Была информация, что чиновник не будет баллотироваться в руководящие органы World Athletics. С 2005 года Сергей Бубка руководил Национальным олимпийским комитетом Украины. Он становился олимпийским чемпионом и ему присвоили звание Героя Украины.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения со стороны вражеской страны Бубка покинул страну и до сих пор молчит о войне в Украине. Новым председателем НОК Украины был избран Вадим Гутцайта.