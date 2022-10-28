Называл войну "бедой": Бубка покинет кресло президента НОК Украины, – СМИ

Долговременная эпопея Сергея Бубка у руля президента Национального олимпийского комитета Украины закончится еще в 2022 году. В ноябре этого года выдающийся в прошлом легкоатлет покинет кресло президента НОК.

Сергей Назарович Бубка возглавляет пост президента еще с 2005 года. Как стало известно Sport.ua, действующий президент НОК Украины не выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы Национального олимпийского комитета страны.

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В ноябре будет новое лицо НОК

Очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК состоится уже 17 ноября 2022 года. Во время этого изберут нового главу НОК.

Главная борьба за кресло президента НОК будут вести два олимпийских чемпиона - Вадим Гутцайт, который является действующим Министром молодежи и спорта, и титулованный борец по греко-римской борьбе, депутат Жан Беленюк.

Как сообщило издание, Бубка отдаст свой голос за Гутцайта. Интересно, что Беленюк критиковал позицию молчаливого Бубку в первые дни после 24 февраля.

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