Зашкварился по полной: Бубка наградил и поздравил россиянку, выступающую под флагом Германии

Сергей Бубка успел оскандалиться на Олимпиаде-2024. Экс-глава НОК Украины наградил россиянку Дарью Варфоломееву и с улыбкой поздравил ее с победой.

В пятницу, 9 мая, состоялся финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеева, которая является уроженкой России.

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Бубка наградил и пожал руку россиянке

Награждал Дарью Варфоломееву экс-глава НОК и Герой Украины Сергей Бубка. К тому же он с улыбкой пожал руку россиянке.

Бубка награждает уроженку России: смотрите видео

Что известно о Варфоломеевой

Спортсменка является уроженкой российского Барнаула. Ее тренер – белорусская гимнастка Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее. В 12 лет Варфоломеева переехала в Германию, которую и представляет на Олимпиаде-2024.

Гимнастка поддерживает войну в Украине, в частности считает оккупированные украинские территории российскими. Владислав Гераскевич поделился фотографиями из инстаграма Варфоломеевой, на которых она позирует на фоне карты мира, где Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым отнесены к России.



Дарья Варфоломеева на фоне карты мира с украинскими областями в составе России / Фото из соцсетей гимнастки

Также в 2021 году спортсменка нелегально посетила временно оккупированный Крым, где приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике.

Отметим, что до 2018 года Дарья Варфоломеева выступала на внутренних российских соревнованиях.