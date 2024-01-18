"Хочет для всех быть хорошим": Богачук прокомментировал молчание Ломаченко о войне в Украине

Попытки Василия Ломаченко усидеть на двух стульях вызывают большое возмущение в обществе. Бывший чемпион мира еще не определился, кто начал войну против Украины.

Украинский боксер Сергей Богачук больше пяти лет живет и тренируется в США. Однако в первые дни полномасштабного вторжения России вернулся в Украину, чтобы помочь противостоять оккупантам.

Читайте также "Сделает из Камбососа любителя": Тео Лопес ошеломил прогнозом на бой Ломаченко

Для Ломаченко русские – братский народ

Сергей постоянно покупает разнообразное оборудование для украинских военных и напоминает миру об ужасной войне. Однако некоторые боксеры до сих пор продолжают играть в молчанку, не комментируя агрессию России.

Среди последних самым ярким персонажем остается Василий Ломаченко. Один из самых популярных боксеров мира не забывает публиковать скандальные выступления московских попов, а вот дела на фронте мало молнуют экс-чемпиона.

По мнению Сергея Богачука, Ломаченко боится обидеть своих российских знакомых и друзей. Этим можно объяснить его поведение во время войны.

"Возможно, хочет для всех быть хорошим. Скорее всего, что и здесь, и там (в России – 24 Канал ) имеет друзей. Но я этого не понимаю.

Хотя сначала, когда все начиналось, Лома идет в ТРО, а потом в США приезжает и уже ведет себя так, что все нормально и россияне – братский народ", – рассказал Богачук.