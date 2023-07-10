Известный серфингист погиб на волнах в Индонезии: подробности ужасной трагедии

Микала Джонс скончался в возрасте 44 лет. Уругваец не смог овладеть волной и получил ранение артерии в области паха.

В Индонезии произошла трагедия с известным профессиональным серфингистом из Уругвая. Микала Джонс скончался после трагического случая в Тихом океане.

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Уругваец проводил круглосуточные тренировки на доске. В ходе попытки овладения непростой волной Микала начал активно грести против гигантской серии, которая втрое больше его.

Джонс брал с собой камеру GoPro, которую держал во рту при заплыве в океане. После появления из пены Джонс заметил, что получил глубокие ранения в области паха. Вероятно, плавник от доски повредил бедренную артерию.

Уругваец был без сил, поэтому друзья посадили его в лодку, наложили жгут и поплыли к берегу. Впрочем, этот путь занял 20 минут, поэтому по прибытии в машину скорой помощи Джонс потерял слишком много крови и умер.

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Отметим, что Николай переехал на остров Бали ради занятий серфингом, чтобы делать яркие фото и видео. У Джонса осталась жена и дочь.

Как Никола Джонс серфил в Индонезии: