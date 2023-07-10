В Індонезії сталася трагедія із відомим професійним серфінгістом з Уругвая. Мікала Джонс помер після трагічного випадку у Тихому океані.

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Уругваєць проводив цілодобові тренування на дошці. Протягом спроби опанування непростої хвилі Мікала почав активно веслувати проти гігантської серії, що була втричі більша за нього.

Джонс брав із собою камеру GoPro, яку тримав у роті під час запливу в океані. Після появи з піни Джонс помітив, що отримав глибокі поранення в області паху. Ймовірно, плавник від дошки пошкодив стегнову артерію.

Уругваєць був безсилим, тому друзі посадили його в човнен, зробили джгут та попливли до берега. Втім цей шлях зайняв 20 хвилин, тому після прибуття до машини швидкої допомоги Джонс втратив забагато крові та помер.

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Відзначимо, що Мікала переїхав на острів Балі заради занять серфінгом, щоб робити яскраві фото та відео. У Джонса залишилась дружина та донька.

Як Мікала Джонс серфив в Індонезії: