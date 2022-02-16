Серебряная медаль – на вес золота, – отец Абраменко раскрыл секрет успеха сына на Олимпиаде

Серебряная медаль Александра Абраменко в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пеуине стала девятой для Украины на зимних Играх во времена независимости.

Медаль 33-летнего Абраменко стала для "сине-желтой" команды первой на текущих соревнованиях в столице Китая. Благодаря этой награде украинская сборная сейчас занимает 23 место в медальном зачете Олимпиады-2022.

К слову Абраменко летом задумывался о завершении карьеры, – тренер призера Олимпиады

После долгожданной медали украинского фристайлиста звонки его отцу Владимиру Абраменко посыпались один за другим. Вот что сказал Абраменко – старший о медали своего сына:

Эта серебряная медаль – на вес золота. Саша говорил, что едет за медалью в командных соревнованиях. Но ковид вмешался и все испортил, помешал выступить команде. Сын был крайне разочарованным. Сильно нервничал и так далее. Мы сумели его успокоить. Да и он сам молодец – настоящий боец, настроился. И сейчас выдал то, что выдал.

"Вы же видели, какими были конкуренты. Все – сильные, все – подготовленные. Особенно – в топ-шестерке. На первый план вышла психология. Саша сумел справиться с эмоциями, настроиться на прыжок. Возможно, получилось не настолько качественно, как того бы ему хотелось, но я скажу, что все люди – не железные", – заявил Владимир Абраменко.

Что известно о достижениях Александра Абраменко