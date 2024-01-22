Сердечный приступ: умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива

Сердце легенды Кальяри и сборной Италии Луиджи Ривы перестало биться на 80-м году жизни. Он забил рекордные 35 голов за "Скуадру Адзурру".

Легендарный футболист Луиджи Рива скончался в возрасте 79 лет. Накануне Луиджи госпитализировали из собственного дома в больницу в кардиологическое отделение из-за внезапной болезни.

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Луиджи Рива скончался в возрасте 79 лет

У легенды Кальяри и национальной сборной Италии по футболу произошел сердечное приступ. В медицинском учреждении врачи констатировали смерть.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду своей страны 42 матча и забил 35 голов, что является лучшим результатом в истории "Скуадры Адзурры".

Рива в составе сборной Италии становился чемпионом Европы в 1968 году. Также вместе с Ривой сборная Италии дошла до финала чемпионат мира 1970 года, где проиграла Бразилии.

Травмы вынудили футболиста завершить карьеру в 1976 году. К тому времени он забил 164 гола в 315 матчах за Кальяри. Луиджи Рива трижды становился лучшим бомбардиром Серии А.