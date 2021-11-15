Сербия заставила плакать Роналду, который может не поехать на последний чемпионат мира в карьере
Источник:24 канал
Криштиану Роналду мечтает выступить на пятом чемпионате мира в карьере, который, скорее всего, может стать для португальца последним. Но сборная Португалии с Роналду рискует пролететь мимо ЧМ-2022.
Последний чемпионат мира для Роналду
Вечером 14-го ноября сборная Португалии неожиданно проиграла Сербии в ключевом матче группы A. Европейские бразильцы потеряли нужный результат на последних минутах игры.
Как это было Сербия неожиданно вырвала победу у Португалии на 90 минуте и вышла на ЧМ-2022
Таким образом, Сербия финишировала на первом месте в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира. Португальцы завершили отбор на втором месте и попытаются выйти на мундиаль через раунд плей-офф.
После поражения лидер Португалии не сдерживал эмоций. Роналду расплакался, осознавая, что может больше никогда не сыграть на чемпионате мира.
Криштиану Роналду прослезился после поражения / Фото Getty Images
Криштиану Роналду прослезился после поражения / Фото Getty Images
После Катара следующий чемпионат мира состоится в 2026 году, когда Роналду уже будет 41 год.Вниманию. Криштиану Роналду принял участие в четырех чемпионатах мира, начиная с 2006 года. Лучшим результатом Португалии с Роналду в составе был выход в полуфинал ЧМ-2006. На чемпионатах мира нападающий забил 7 голов за 17 матчей.
Кто вышел на ЧМ-2022
- Катар (страна-хозяин)
- Германия
- Дания
- Сербия
- Испания
- Франция
- Бельгия
- Хорватия
- Бразилия.
В Европе за три путевки через плей-офф будут бороться:
- Португалия
- Швеция
- Шотландия
- Россия
- Северная Македония
- Австрия
К этим сборным присоединятся еще 6 команд после того, как состоятся последние матчи отбора. Шанс сыграть в плей-офф имеет Украина, если победит Боснию и Герцеговину, а Франция не проиграет Финляндии.