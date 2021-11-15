Сербия заставила плакать Роналду, который может не поехать на последний чемпионат мира в карьере

Криштиану Роналду мечтает выступить на пятом чемпионате мира в карьере, который, скорее всего, может стать для португальца последним. Но сборная Португалии с Роналду рискует пролететь мимо ЧМ-2022.

Последний чемпионат мира для Роналду

Вечером 14-го ноября сборная Португалии неожиданно проиграла Сербии в ключевом матче группы A. Европейские бразильцы потеряли нужный результат на последних минутах игры.

Как это было Сербия неожиданно вырвала победу у Португалии на 90 минуте и вышла на ЧМ-2022

Таким образом, Сербия финишировала на первом месте в группе и получила прямую путевку на чемпионат мира. Португальцы завершили отбор на втором месте и попытаются выйти на мундиаль через раунд плей-офф.

После поражения лидер Португалии не сдерживал эмоций. Роналду расплакался, осознавая, что может больше никогда не сыграть на чемпионате мира.



Криштиану Роналду прослезился после поражения / Фото Getty Images



Криштиану Роналду прослезился после поражения / Фото Getty Images

После Катара следующий чемпионат мира состоится в 2026 году, когда Роналду уже будет 41 год.

Кто вышел на ЧМ-2022

Катар (страна-хозяин)

Германия

Дания

Сербия

Испания

Франция

Бельгия

Хорватия

Бразилия.

. Криштиану Роналду принял участие в четырех чемпионатах мира, начиная с 2006 года. Лучшим результатом Португалии с Роналду в составе был выход в полуфинал ЧМ-2006. На чемпионатах мира нападающий забил 7 голов за 17 матчей.

В Европе за три путевки через плей-офф будут бороться:

Португалия

Швеция

Шотландия

Россия

Северная Македония

Австрия

К этим сборным присоединятся еще 6 команд после того, как состоятся последние матчи отбора. Шанс сыграть в плей-офф имеет Украина, если победит Боснию и Герцеговину, а Франция не проиграет Финляндии.