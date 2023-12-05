Завершили на мажорной ноте: женская сборная Украины обыграла Сербию в розыгрыше Лиги наций

Во вторник, 5 декабря, команда Владимира Пятенко сыграла заключительный поединок в групповом раунде Лиги наций. Наших девушек устраивала только победа.

Сербия – Украина 0:1

Гол: Гирин, 55

Перед отчетным поединком сборная Украины сыграла 5 матчей и набрала всего 3 балла. В случае поражения от Сербии украинкам угрожал прямой вылет в Лигу С, пишет 24 Канал.

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В первом тайме обе команды могли открыть счет. И все же на перерыв соперники ушли из-за ничейного результата.

На 55-й минуте матча удача улыбнулась подопечным Владимира Пятенко. Результативным ударом отличилась полузащитница Ладомира Виктория Гирин.

До финального свистка сборная Украины сохранила ворота "сухими" и в итоге одержала победу со счетом 1:0.

Этот результат позволил команде Пятенко финишировать на третьем месте квартета третьей группы Лиги В. Однако это еще не гарантирует место во втором дивизионе. В феврале 2024 года Украина сыграет плей-офф с представителями Лиги С.

Турнирная таблица группы 3 Лиги В