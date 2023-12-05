Завершили на мажорной ноте: женская сборная Украины обыграла Сербию в розыгрыше Лиги наций
Во вторник, 5 декабря, команда Владимира Пятенко сыграла заключительный поединок в групповом раунде Лиги наций. Наших девушек устраивала только победа.
Сербия – Украина 0:1
Гол: Гирин, 55
Перед отчетным поединком сборная Украины сыграла 5 матчей и набрала всего 3 балла. В случае поражения от Сербии украинкам угрожал прямой вылет в Лигу С, пишет 24 Канал.
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В первом тайме обе команды могли открыть счет. И все же на перерыв соперники ушли из-за ничейного результата.
На 55-й минуте матча удача улыбнулась подопечным Владимира Пятенко. Результативным ударом отличилась полузащитница Ладомира Виктория Гирин.
До финального свистка сборная Украины сохранила ворота "сухими" и в итоге одержала победу со счетом 1:0.
Этот результат позволил команде Пятенко финишировать на третьем месте квартета третьей группы Лиги В. Однако это еще не гарантирует место во втором дивизионе. В феврале 2024 года Украина сыграет плей-офф с представителями Лиги С.
Турнирная таблица группы 3 Лиги В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|ОМ
|ПМ
|О
|1.
|Польша
|6
|5
|1
|0
|11
|-4
|16
|2.
|Сербия
|6
|3
|1
|2
|10
|-5
|10
|3.
|Украина
|6
|2
|0
|4
|5
|-7
|6
|4.
|Греция
|6
|1
|0
|5
|3
|-13
|3