Сербия неожиданно вырвала победу у Португалии на 90 минуте и вышла на ЧМ-2022

Сборная Португалии 14 ноября принимала Сербию в последнем туре отбора чемпионата мира-2022. Португальцы во главе с Криштиану Роналду неожиданно уступили сопернику.

Португалия – Сербия 1:2

Голы: Санчеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90

Португальцы подошли к матчу в статусе фаворита противостояния. Что подтвердили уже на 2-й минуте встречи. Защитник сербов опрометчиво сыграл вблизи собственного штрафного, потерял мяч. Атаку португальцев точным ударом завершил Санчеш – 1:0.

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Гости апеллировали арбитру, что якобы в эпизоде игрок соперника не по правилам забрал мяч, но судья не изменил своего решения.

Уже через 10 минут сербы могли сравнять счет. Влахович проверил на прочность стойку ворот, а мяч после его добивания пролетел рядом с воротами.



Сербия переиграла Португалию / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

С мощным ударом Роналду из-за пределов штрафного справился голкипер. Но перед этим был фол со стороны сербов, Португалия получила право на штрафной. Роналду исполнил стандарт в традиционном стиле, но нападающему не хватило меткости.

На 33-й минуте гости таки забили. Португальский вратарь неудачно сыграл на линии после удара. Он неуклюже отбил выстрел, мяч отлетел в сетку своих ворот –

До перерыва команды еще имели несколько моментов, чтобы изменить цифры на табло, но ни один не удалось реализовать.

После отдыха реальную возможность забить упустил активный Санчеш. Португалец выполнил сольный забег по флангу, мастерски убрал соперника, но вот вратаря Сербии обыграть не удалось.

Сербы тоже не отсиживались в обороне. Активность привела к голу да еще и на последней минуте основного времени. Митрович был лучшим на втором этаже после подачи с фланга и головой замкнул верховой пас – 1:2.



Сербы – участники чемпионат мира-2022 / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

Сербия сенсационно обыграла португальцев на выезде и получила прямую путевку на чемпионат мира-2022 в Катар. Португалию ждет плей-офф.

Португалия – Сербия видеообзор матча