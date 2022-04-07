Семья украинских беженцев посетила матч Пармы: Буффон лично пригласил семью

Украинская семья вынужденно уехала из Украины из-за российской агрессии. Женщина с двумя детьми уехала в Италию, где остановились у своей бабушки.

Мечты должны сбываться

Украинская семья посетила матч Пармы. Сын этой женщины, Владислав, оказался футболистом, вратарем

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Его взяли в футбольную школу "Сан Паоло Остиенсе".

В своем первом интервью молодой голкипер сказал, что его кумиром является вратарь Пармы Джанлуиджи Буффон. Узнав об этом, 44-летний капитан пригласил Владислава и его семью на матч с Комо.

Также семья посетила музей клуба, встретилась с Буффоном и президентом Пармы Кайлом Краузе. Владислав получил футболку с автографами, множество фото и шарф Пармы.

Видео визита украинцев в клуб

Парма в 33-м туре Серии Б обыграла Комо. Матч закончился со счётом 4:3.