Семья Малиновского устроила благотворительный вечер в украинском стиле: праздничные фото

Руслан Малиновский даже в Италии использует все свои возможности, чтобы помочь родной Украине. Футболист Аталанты вместе с женой Роксаной организовали в Бергамо (Италия) благотворительный вечер.

Семья Малиновских собрала солидную сумму для Украины

Благотворительный фонд супругов "Malinovskyi charity" провел мероприятие, где были приглашены около 40 человек, среди которых были представители местных властей, спортсмены, люди из мира бизнеса и консул Украины Станислав Плахотный.

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Благотворительный вечер от Роксаны и Руслана Малиновских был устроен в украинском стиле. на сцене выступала маленькая 9-летняя девочка, у которой война унесла жизни одного из родных людей – дедушки. Также танцевал украинский ансамбль, а музыкальное сопровождение создал певец Альфонсо Оливейра.



Украинский ансамбль танца выступил на мероприятии / Фото с инстаграмма Дениса Шульца

Супруги таким событием хотели собрать как можно больше денег на нужды Украины. На вечере были выставлены футбольные лоты с автографами владельцев. На мероприятии были замечены футболки Малиновского из сборной Украины и Аталанты, его партнеров по национальной команде – Александра Караваева, Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Андрея Ярмоленко.



Лоты от Малиновского / Фото Bergamo&Sport

Также подъехал презент от одноклубников Николенко и Зинченко – бразильцев Ришарлисона и Фернандинью, Кевина Де Брюйне. Фернандинью судьба Украины не безразлична. Футболист большой отрезок своей карьеры провел как раз в украинском чемпионате, откуда получил шанс проявить себя в лиге Европы.



Подарки от друзей Руслана / Фото Bergamo&Sport

Также было еще много других ценных лотов. За такой вечер семья Малиновского собрала для нашей страны более 42 тысяч евро, а точнее 42 171 евро.



Супруги Малиновских собрать десятки тысяч евро / Фото Bergamo&Sport

Приглашенный на мероприятие заместитель городского головы Бергамо выступил с речью и выразил свою поддержку Украине.

Мы сразу выбрали, на чьей стороне. На следующей неделе наш мэр выразит солидарность с Бучей, с которой мы решили стать собратьями. Руслан – чемпион, пример для близких,

– отметил Серджио Ганди.