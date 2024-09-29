Жирона с Цыганковым в составе не смогла обыграть Сельту в матче Ла Лиги

Команда Виктора Цыганкова в четырех подряд матчах чемпионата Ла Лиги не может одержать победу. Борьба на двух фронтах сказывается на результатах "жиронцев".

Сельта – Жирона 1:1

Голы: Аспас, 81 – Эррера, 38

В воскресенье, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Ла Лиги 2024/25, в котором Сельта принимала на своем поле Жирону. Обе команды перед отчетным поединком находились в середине турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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"Сухой" матч Цыганкова

Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны. В конце первого тайма гости вышли вперед. Янхель Эррера в штрафной площадке замкнул подачу в исполнении Дейли Блинда.

Победный счет в пользу "жиронцев" держался до 81-й минуты поединка. Однако Сельта сумела спастись от поражения. Вингер "небесных" Яго Аспас в одно касание отправил мяч в сетку ворот после паса шведа Сведберга.

Цыганков отыграл все игровое время. Украинец мог стать героем поединка, если бы на 90-й минуте реализовал свой момент. Экс-динамовец пробил из пределов штрафной площади, но голкипер сумел перевести мяч на угловой.

Видеообзор матча Сельта – Жирона