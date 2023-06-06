Селезнев о решении закончить карьеру: "В футбол нельзя играть без удовольствия"

Евгений Селезнев, 6 июня, проведет свой прощальный матч. Главной целью события будет сбор на нужды ВСУ.

Украинский форвард Евгений Селезнев в преддверии своего прощального матча рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру. Футболист дал оценку своим выступлениям за это долгое время, в котором было место как большим победам, так и тяжелым поражениям.

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В футбол нужно играть с удовольствием

Звездный бомбардир в последнее время перестал получать удовольствие от игры. Поэтому, решение об окончании карьеры оказалось логичным.

Я просто перестал кайфовать от футбола. Если я не кайфую от футбола, то зачем играть в него? В него нельзя играть без удовольствия. Ты должен получить удовольствие, адреналин, теплоту, любовь к нему. А просто выходить нет смысла,

– подчеркнул футболист.

Бомбардир отметил, что украинский футбол очень изменился с того момента, как он покидал чемпионат Украины в 2017 году, ведь раньше было другое отношение к футболистам и люди помогали игрокам, а после возвращения он этого не увидел. Также клубы стали другими, и это разочаровало футболиста.

Напоследок форвард оценил свою роль в украинском футболе и отметил, что все, что мог, он отдал любимому виду спорта или почти все.

Не могу ничего дать украинскому футболу? Во-первых, украинский футбол сам не хочет, чтобы ему давали. Пожалуй, да, больше ничего не могу дать. Культовый ли я футболист? Нет, я так не считаю. Я делал то, что мне нравилось. Мне не стыдно смотреть в глаза и в зеркало каждое утро. Я только хорошее приносил стране

– подытожил Селезнев.

Карьера Евгения Селезнева

В течение карьеры выступал за Арсенал, Шахтер, Днепр, Кубань, Малагу, Карабюкспор, Акхисарспор, Бурсаспори, Колос и Минаи.

Закарпатский клуб стал последним в карьере Селезнева.

Провел 57 поединков за сборную Украины, в которых забил 11 голов.

За карьеру украинец сыграл 452 поединка – 181 мяч и 39 ассистов.

Дважды был лучшим бомбардиром УПЛ (2010/2011 и 2011/2012).

В сезоне-2008/2009 в составе Шахтера стал обладателем Кубка УЕФА.

Финалист Лиги Европы 2014/2015, где вместе с Днепром уступил 2:3 испанской Севилье.

Трижды становился чемпионом Украины, дважды победителем Кубка Украины и однажды Суперкубком страны.

Забил 117 голов в элитном украинском дивизионе, что является третьим результатом в истории.

Отметим. Прощальный матч Евгения Селезнева состоится 6 июня в Ужгороде на стадионе Авангард. Начало матча в 17.00. Вход свободный. На матче будет организован сбор в поддержку ВСУ. Транслятор поединка – ютуб-канал FootballHub.