Сексуальная Бех-Романчук очаровала непревзойденной фигурой – фото
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук является одной из самых привлекательных спортсменок мира. Она находится в отличной физической форме, готовится к новому сезону и делится этим с болельщиками.
Фотографию девушка выложила в своем красивом профиле в Instagram. Легкоатлетка пожелала всем болельщикам держать себя в форме во время выходных.
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Спортсменка очень самокритичная девушка и всегда старается выглядеть лучше. Поэтому не удивительно, почему легкоатлетка имея красивое тело дальше его улучшает. Фото и достижения Марины тому подтверждение.
Профиль Марины Бех-Романчук является одним из самых красивых в Instagram среди спортсменов. Фотографии изрядно привлекают внимание подписчиков.
Неделя почти позади и погода способствовала крутым тренировкам,
– подписала Бех-Романчук.
Достижения Марины Бех-Романчук: главное
- Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году легкоатлетка получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.