Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук является одной из самых привлекательных спортсменок мира. Она находится в отличной физической форме, готовится к новому сезону и делится этим с болельщиками.

Фотографию девушка выложила в своем красивом профиле в Instagram. Легкоатлетка пожелала всем болельщикам держать себя в форме во время выходных.

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Спортсменка очень самокритичная девушка и всегда старается выглядеть лучше. Поэтому не удивительно, почему легкоатлетка имея красивое тело дальше его улучшает. Фото и достижения Марины тому подтверждение.

Профиль Марины Бех-Романчук является одним из самых красивых в Instagram среди спортсменов. Фотографии изрядно привлекают внимание подписчиков.

Неделя почти позади и погода способствовала крутым тренировкам,

– подписала Бех-Романчук.

Достижения Марины Бех-Романчук: главное