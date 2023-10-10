Сексизм или неудачная шутка: горе-арбитра Серии А временно отстранили от судейства

Перед матчем Лечче – Сассуоло произошел эпизод, получивший свое продолжение уже после финального свистка. Главным его автором стал арбитр поединка Хуан Лука Сакки.

Поединок закончился ничьей 1:1, а самое интересное после финального свистка. Главного арбитра матча Хуана Луку Сакки отстранили от работы на один тур.

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Нашел оправдание своим действиям

А все потому, что 38-летний итальянский рефери не пожал руку своей коллеге Франческе Ди Монте, работавшей боковым лайнсменом в том поединке. Она поздоровалась с другим боковым рефери и протянула руку Сакке, но тот отвел руку и пожал ее капитану Лечче.

Сакка пожал руку другим своим ассистентам и капитанам обоих клубов, кроме женщины-судьи.

Сама Ди Монте довольно спокойно и с моментальной улыбкой отреагировала на этот момент с отсутствием рукопожатий.

Видео, как женщине-судье не пожали руку

Сам главный арбитр после полученного наказания решил найти оправдание, которое и без того его не спасет от дисквалификации на один тур. По словам Сакки, он хотел просто пошутить над коллегой, но никак не хотел таким поступком проявить жест сексизма.

Отметим, что в футболе сексистские моменты достаточно распространены. Многие не понимают, как девушки могут играть в любимую игру миллионов.

Проявления сексизма также были в УПЛ. Следует вспомнить эпизод с нападающим Динамо Владиславом Ванатом, который заявил, что не видел, чтобы на топ-матчах европейских лег работали судьи-женщины, как это было на игре киевлян под судейством Екатерины Монзуль. За эти слова форвард получил 3-матчевую дисквалификацию.